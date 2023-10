Bodyguard von Taylor Swift zieht freiwillig in den Krieg

In den USA schützt er einen Mega-Star, zuhause kämpft er für sein Land!

Ein Leibwächter der Sängerin Taylor Swift ist freiwillig in seine Heimat Israel zurückgekehrt. Er will die Armee im Krieg gegen die Hamas-Terroristen unterstützen. Der namentlich nicht genannte Mann veröffentlichte in sozialen Medien ein Bild in Militäruniform. Dazu schrieb er unter anderem „Ich stehe zu Israel.“

