Am Sonntag (5. November) gegen 5.20 Uhr sichtet der Zugführer den mutmaßlich leblosen Körper. Er kann seinen Augen nicht trauen und alarmiert sofort die Polizei. Der Mann erleidet einen heftigen Schock, so die Bundespolizei am Dienstag.

Als die Einsatzkräfte eintreffen, stellen sie fest: Es handelt sich bei dem Körper lediglich um eine Puppe. Sie wurde offenbar mit roter Farbe bemalt und mit herausragenden Knochen aus Kunststoff dekoriert. Wer für das Vortäuschen einer Notlage verantwortlich ist, ermittelt jetzt die Polizei. (jjä)