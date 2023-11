Der 25-Jährige ist nach seinen mutmaßlichen Straftaten per Haftbefehl gesucht worden. Nun soll er dem Haftrichter vorgeführt werden. Hätte dieser Schritt schon viel früher passieren müssen?

Rückblick: Am 24. November soll der 25-Jährige, der in einem Flüchtlingsheim in Berlin-Moabit wohnt, an der Haustür einer Seniorin geklingelt haben. Die 78-Jährige öffnet dem Mann die Tür. Ruckartig soll er die Frau attackiert und in den Schwitzkasten genommen haben. Er würgt sie fast zu Tode, doch die Seniorin schrie um Hilfe, sodass im Haus lebende Verwandte zur Hilfe kamen. Sie sollen es geschafft haben, den 25-Jährigen mit vereinten Kräften von der 78-Jährigen wegzuzerren. Der Syrer soll daraufhin geflohen sein.

Die Polizei schafft es, den Flüchtigen zu schnappen – doch dann der Schock: Die Staatsanwaltschaft sieht keinen dringenden Tatverdacht und lässt den Mann laufen. Fatal, denn: Kurze Zeit später soll der 25-Jährige in seiner Flüchtlingsunterkunft eine 23-Jährige vergewaltigt haben. Auch hier eilten Bewohner der Frau zur Hilfe, und der Tatverdächtige ergriff die Flucht.