Der 25-Jährige flieht, doch die Polizei stellt ihn kurze Zeit später und nimmt ihn fest. Eine Vorführung beim Haftrichter lehnt die Bereitschaftsstaatsanwältin ab.

Nach seiner Freilassung am Sonntag kehrt der 25-Jährige in die Flüchtlingsunterkunft in Lichterfelde zurück, in der er wohnt. Am Abend eilen Polizisten zu dem Wohnheim: Eine 23-Jährige ist von einem Mann an ihrer Zimmertür überwältigt und anschließend missbraucht worden. Es soll sich um den 25-jährigen Tatverdächtigen handeln, der am Tag zuvor die Seniorin überfallen hatte. Er kann fliehen.