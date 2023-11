„Diese Prognose wurde von Knud Bielefeld aufgrund einer repräsentativen Datengrundlage hochgerechnet, der Auswertungsstand ist der 31. August 2023“, heißt es auf der Webseite.

Besonders aufstrebend seien die Mädchennamen Emily und Lilly. Der Vornamen-Experte prophezeit für einen der beiden sogar den ersten Platz! Ob er damit richtig liegt, werden wir in einigen Monaten sehen!

Aber auch die Jungennamen Theo und Liam befinden sich „in einem auffälligen Aufwärtstrend“. Immer mehr Beliebtheit verlieren hingegen die Vornamen Lina und Noah.

Der Experte sagt: „Vielleicht kommt es ja ganz anders, denn unvorhersehbare Einflüsse konnten für diese Prognose natürlich nicht berücksichtigt werden.“

Denn: „Wenn jetzt plötzlich eine Serienheldin einen Vornamen populär macht, dann klettert dieser Name vielleicht in die Hitliste empor. Oder ein Verbrecher macht unrühmliche Schlagzeilen, woraufhin sein Vorname bei den werdenden Eltern in Ungnade fällt.“