Sie will die Unterwasserwelt erkunden – und wird plötzlich von einem Hai angegriffen!

Schock auf den Bahamas: Eine 47-jährige Deutsche nimmt am Dienstagvormittag in der Gegend von Tiger Beach an einer Tauchexpedition teil. Dann passiert es: Ein Hai wird auf die Touristin aufmerksam – und attackiert sie. Über den tragischen Vorfall berichteten zahlreiche Medien. Die Frau gilt seither als vermisst, nur ihre Tauchausrüstung konnte bislang geborgen werden.

