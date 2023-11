Er ging mit Freunden surfen – dann schlug das Monster blitzschnell zu!

Horror auf der Halbinsel Eyre in Südaustralien: Todd (55) ist am Dienstagmorgen mit einer Gruppe von Surfern auf dem Wasser. Plötzlich taucht ein etwa 4,5 Meter langer Hai auf, umkreist die Surfer und zieht Todd unter Wasser. Es werde vermutet, dass es sich um einen Weißen Hai gehandelt habe, heißt es in Medienberichten. „Er hatte keine Chance“, sagt ein Augenzeuge zu 7News.

