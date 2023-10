Nach dem mutmaßlichen Mord an der 14-jährigen Marie Sophie aus Nordhessen sind die Fragen nach der Todesursache des Opfers sowie nach dem Motiv des mutmaßlichen Täters weiterhin ungeklärt. Der 20 Jahre alte Tatverdächtige schweigt bislang. „Im Rahmen der richterlichen Vorführung am vergangenen Freitag hat er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht und keine Angaben zur Sache gemacht“, teilte die Staatsanwaltschaft Kassel am Montag mit.

Lese-Tipp: Tränen um getötete Marie Sophie - Anwohner: „Mir läuft es eiskalt den Rücken runter“

Auf TikTok hatte der 20-Jährige René G. vor rund zwei Wochen noch mit dem Titel „Echt traurig er war noch so jung mir kommen die Tränen Rip“ auf einen Fernsehbeitrag zum getöteten Joel reagiert. In den Kommentaren häufen sich nun auch Kommentare zu ihm und dem Tod von Marie Sophie. Eine Userin schreibt: „Marie war auch noch so jung“. Eine andere kommentiert: „Die Gesichtszüge versuchen kontrolliert entgleisen zu lassen. Funktioniert aber nicht.“