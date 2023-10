Kenos Leben hatte kaum begonnen, da war es schon in Gefahr. Schon unmittelbar nach seiner Geburt war klar, dass etwas mit ihm nicht stimmte, wie es auf der Aktionsseite der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS heißt. Mit einer schweren Infektion wurde er vom Klinikum Leer in Ostfriesland auf die Intensivstation der Elisabeth-Kinderklinik in Oldenburg verlegt.

Dort lag er eine Woche, sediert mit Morphium, künstlich beatmet und an zahlreiche Geräte angeschlossen. Anschließend verbrachte er weitere drei Wochen auf der Früh- und Neugeborenenstation, wo er von Ärzten und Schwestern liebevoll betreut wurde, so die DKMS weiter. Das eigene Baby so zu sehen, bricht wohl jedem das Herz. Doch Mama Julia bleibt stark und wird zur Löwenmama. Ihr Bruder Daniel, Kenos Onkel, steht ihr immer zur Seite.

