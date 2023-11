Gegen das über vier Meter große Tier aus der Tiefe hatte Tod keine Chance!

Am Dienstagmorgen surft Tod (55) mit Freunden am Granites Beach auf der Eyre-Halbinsel in Südaustralien. Plötzlich taucht ein riesiger Hai auf, greift den erfahrenen Surfer an, zieht ihn unter Wasser, tötet den 55-Jährigen. Seine Familie hat sich nach dem tödlichen Hai-Angriff nun bei den Helfern bedankt und Worte an die gerichtet, die bei dem schrecklichen Ereignis an Tods Seite standen.

