Der Killer-Cop Derek Chauvin sitzt in einem Bundesgefängnis in Arizona wegen Totschlags. Scheinbar hat er nicht viele Freunde hinter Gittern: Bei einem Messerangriff wird er so schwer verletzt, dass Gefängnismitarbeiter kurzzeitig lebensrettende Maßnahmen einleiten müssen. Die Tat soll sich gegen 12.30 Uhr am Freitag (24.11.) ereignet haben. Das berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Lese-Tipp: Fall George Floyd – Derek Chauvin muss für 22 Jahre und 6 Monate ins Gefängnis

Der 47-Jährige liegt inzwischen in einem Krankenhaus. Der weiße Ex-Polizist aus Minneapolis befinde sich nach dem Angriff in einem Bundesgefängnis im US-Staat Arizona in einem stabilen Zustand, heißt es weiter. Die Gefängnisbehörde teilt mit, ein Inhaftierter sei im Gefängnis von Tucson angegriffen worden. Den Quellen des Senders CNN und der New York Times zufolge handelt es sich um Chauvin.

Lese-Tipp: George Floyd – Familie bekommt 27 Millionen Dollar Schmerzensgeld