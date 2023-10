Anfangs war noch alles gut, als die 32-jährige in ihr Auto steigt und losfährt. Doch am 4.10. melden ihre Eltern sie als vermisst, als sie sie nicht mehr erreichen können. Zuletzt gibt Chelsea an, in Arizona campen zu wollen. Zeugen wollen sie dort auch gesehen haben.

Ein Holzfäller aus der Gegend sagt, er habe sie noch am 30.9. in ihrem Auto gesehen. Dieses wird jedoch am 5.10. verlassen und mit platten Reifen am Straßenrand entdeckt. Das Auto ist verschlossen, alle Habseligkeiten mitgenommen. Auch Chelseas Eidechse wird nicht gefunden. Wie ihre Eltern berichten, wollte ihre Tochter quer durchs Land auf eine Hochzeit fahren. Da sie mit ihrer Eidechse nicht fliegen konnte, hat sie das Auto genommen.

Ermittler finden schon bald heraus, dass ihre Telefon- und Kreditkartenaktivitäten abgebrochen sind. „Wir versuchen unser Bestes, uns an positive Szenarien zu klammern und vertrauen auf die Behörden", sagt ihr Vater Stephen Grimm der Zeitung AZ Family.