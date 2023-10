Rahel M. verschwand an Heiligabend 2022. Drei Tage später meldete sie ihr damaliger Ex-Freund, mit dem sie in einer Wohngemeinschaft lebte, als vermisst. Obwohl bislang keine Leiche gefunden wurde, ist die Staatsanwaltschaft sicher: Rahel M. aus Montabaur wurde getötet. Es seien bereits zahlreiche Hinweise eingegangen, jedoch können derzeit keine Details genannt werden, sagte Oberstaatsanwalt Dominik Mies am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. In der kommenden Folge der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY.. ungelöst werde sich der Oberstaatsanwalt jedoch zum Fall und den Ermittlungen äußern, heißt es.

Sehen Sie im Video: Hier suchen Polizisten nach der vermissten Rahel M. aus Montabaur.