Ach du grüner Hund?! Rudel schwimmt im Meer – und leuchtet neonfarben

Sind diese Hunde etwa radioaktiv?

Ein thailändischer Fischer kann es selbst kaum glauben. In den frühen Morgenstunden paddelt ein Rudel streunender Hunde etwa eine Meile vom Ufer entfernt im Wasser an ihm vorbei – und das in leuchtendem grün. Was es mit der fluoreszierenden Farbe auf sich hat – im Video. (naw)