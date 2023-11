Made in Germany!

Ein neues Siegel, ein Traktor auf Hügeln in Deutschland-Farben, verspricht ab 2024 „Gutes aus deutscher Landwirtschaft“! Bald zu finden beim Einkaufen im Supermarkt – auf Lebensmitteln wie Eier, Fleisch, Obst oder Gemüse. Doch was genau hat es damit auf sich? Auf den ersten Blick denkt man sich nämlich vermutlich: Braucht es wirklich NOCH ein weiteres Siegel? Haben wir neben Fairtrade, Bio und Co, nicht schon genug? Das neue Zeichen soll hauptsächlich die Bauern und die deutsche Landwirtschaft stärken.

Was da auf uns zukommt und ob unsere Lebensmittel jetzt teurer werden, erklärt euch RTL-Verbraucherexperte Ron Perduss im Video! (vdü)

