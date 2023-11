Geplant waren die Colorados ursprünglich als Werkschau.

Alles, was das die Fabrik so herstellte, sollte auch in die Tüte. Bis heute ist das so geblieben –auch, wenn viele Konsumenten manche Teile aus der Mix-Tüte konsequent meiden. Eine von Haribo in Auftrag gegebene Umfrage zeigt nun auch, wie die Colorado-Tüte in Deutschland konsumiert wird.

Dabei fällt auf: Die Himbeere ist klarer Favorit. In neun von 16 Bundesländern wird sie zuerst gegessen. In Bremen und Hamburg etwa, in Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Allerdings bleibt sie in neun von 16 Bundesländern auch bis zuletzt in der Tüte.

Bremen ist da besonders klar: 25 Prozent der Befragten greifen hier sofort zum zuckrigen Obstnachbau mit Gelee, für 19 Prozent kämen die Teile am besten gar nicht in die Tüte. Wie die Auswertung insgesamt deutlich zeigt: Der Diskussionsstoff rund um die Colorado-Tüte wird wohl bestehen bleiben. Auf die nächsten 60 Jahre! (mjä)