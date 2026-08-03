ARAG Hundekrankenversicherung: Test, Kosten & Erfahrungen

Eine Tierkrankenversicherung zahlt ab dem Tag, an dem sie beginnt. Bei ARAG gilt das nicht ganz. Der Vertrag kann Rechnungen übernehmen, die es schon gab, bevor es ihn gab, bis zu drei Monate zurück. Das Fenster ist schmal, es hat einen Deckel und eine Frist, und unter den gängigen Anbietern am deutschen Markt findet sich sonst nichts Vergleichbares. Ob die ARAG Hundekrankenversicherung für Ihren Hund die richtige Wahl ist, entscheidet sich am Ende trotzdem an zwei nüchternen Größen: an der Tarifstufe und an der Selbstbeteiligung.

ARAG Hundekrankenversicherung im Überblick

Die ARAG Hundekrankenversicherung ist der Vollschutz für Hunde aus der ARAG Tierkrankenversicherung, die die ARAG SE aus Düsseldorf unter dem Produktnamen TierProtect für Hunde und Katzen anbietet. Sie erstattet Operationen, ambulante Behandlungen, Diagnostik, Medikamente und Vorsorge bis zum 4-fachen Satz der Gebührenordnung für Tierärzte.

Anbieter: ARAG SE, Düsseldorf, in Familienbesitz

ARAG SE, Düsseldorf, in Familienbesitz Produktlinie: ARAG TierProtect, für Hunde und Katzen

ARAG TierProtect, für Hunde und Katzen Versicherungsarten: Hundekrankenversicherung als Vollschutz, Hunde-OP-Versicherung, Katzenkrankenversicherung

Hundekrankenversicherung als Vollschutz, Hunde-OP-Versicherung, Katzenkrankenversicherung Tarifstufen Hund: Basis, Komfort, Premium

Basis, Komfort, Premium Erstattung: bis zum 4-fachen GOT-Satz, inklusive Notdienstgebühr

bis zum 4-fachen GOT-Satz, inklusive Notdienstgebühr Jahreshöchstgrenze: 10.000 € im Basis-Tarif, unbegrenzt in Komfort und Premium

10.000 € im Basis-Tarif, unbegrenzt in Komfort und Premium Selbstbeteiligung: wählbar 0 €, 150 € oder 250 € pro Versicherungsjahr

wählbar 0 €, 150 € oder 250 € pro Versicherungsjahr Rückwärtsdeckung: bis 400 € (Komfort) und bis 500 € (Premium), für Behandlungen bis zu 3 Monate vor Vertragsbeginn

bis 400 € (Komfort) und bis 500 € (Premium), für Behandlungen bis zu 3 Monate vor Vertragsbeginn Wartezeit: 1 Monat in allen Tarifen, zusätzlich 6 Monate im Premium-Tarif für bestimmte Operationen und Erkrankungen

1 Monat in allen Tarifen, zusätzlich 6 Monate im Premium-Tarif für bestimmte Operationen und Erkrankungen Aufnahmealter Hund: ab 8 Wochen bis längstens 8 Jahre, danach lebenslanger Schutz

ab 8 Wochen bis längstens 8 Jahre, danach lebenslanger Schutz Beispielbeiträge: ab ca. 34 € (Basis), 50 € (Komfort) und 72 € (Premium) im Monat für einen Beispielhund

ab ca. 34 € (Basis), 50 € (Komfort) und 72 € (Premium) im Monat für einen Beispielhund Weitere Leistungen: Kastrationszuschuss von 200 € (Basis) über 400 € (Komfort) bis 600 € (Premium), Physiotherapie nach Operationen, Vorsorge in allen Tarifen

Kastrationszuschuss von 200 € (Basis) über 400 € (Komfort) bis 600 € (Premium), Physiotherapie nach Operationen, Vorsorge in allen Tarifen Kundenbewertungen: 4,3 von 5 bei auf CHECK24

ARAG TierProtect: Vollschutz mit Rückwärtsdeckung Bis zu 500 Euro für Rechnungen aus den drei Monaten vor Vertragsbeginn, unbegrenzte Jahresleistung ab Komfort, Erstattung bis zum 4-fachen GOT-Satz. Beitrag unverbindlich berechnen. Jetzt Beitrag berechnen →

Für welche Halter ARAG passt

Stärken:

Rückwärtsdeckung bis 400 € (Komfort) und 500 € (Premium), in dieser Form einmalig am Markt

unbegrenzte Jahresleistung ab dem Komfort-Tarif

Selbstbeteiligung als fester Jahresbetrag statt als Prozentsatz je Leistungsfall

Kastrationszuschuss bis 600 €, Physiotherapie nach Operationen, Vorsorge in allen Tarifen

lebenslanger Schutz nach der Aufnahme, Aufnahme bereits ab acht Wochen

Schwächen:

Aufnahme nur bis zum achten Lebensjahr

Basis-Tarif mit 10.000-Euro-Jahresgrenze und ohne Rückwärtsdeckung

verlängerte Wartezeit von sechs Monaten im Premium-Tarif für bestimmte Operationen und Erkrankungen

Zahnbehandlungen nur über einen kostenpflichtigen Zusatzbaustein

Passen wird ARAG für Halter, die kurz vor dem Abschluss ohnehin beim Tierarzt waren, für alle, die den Beitrag über die Selbstbeteiligung steuern wollen, und für Hunde unter acht Jahren.

Nicht passen wird ARAG für Hunde ab neun Jahren, denen der Zugang verschlossen bleibt, und für Halter, die den günstigsten Vollschutz suchen und deshalb bei Basis landen. Wer im Premium-Tarif für einen konkret geplanten Eingriff sofortigen Schutz braucht, ist mit der Sechsmonatsfrist im Hintergrund falsch beraten.

Rückwärtsdeckung: was ARAG rückwirkend erstattet

In den Tarifen Komfort und Premium übernimmt ARAG Tierarztkosten, die bis zu drei Monate vor Vertragsbeginn entstanden sind. Die offizielle Produktübersicht von ARAG deckelt das auf 400 Euro in Komfort und 500 Euro in Premium und nennt eine Bedingung, die in Vergleichen fast nie mitkommt: Der Tierarztbesuch muss innerhalb von drei Monaten nach der Behandlung gemeldet werden. Wer die Rechnung erst ein halbes Jahr liegen lässt und dann abschließt, bekommt nichts. Im Basis-Tarif fehlt die Rückwärtsdeckung ganz.

Relevant ist das für eine bestimmte Gruppe: für Halter, die überhaupt erst durch eine Rechnung auf die Idee mit der Versicherung kommen. Diese Reihenfolge, erst die Behandlung und dann der Vertrag, lehnt der Markt sonst geschlossen ab.

Ein Tierarztbesuch sechs Wochen vor Vertragsschluss

Ihr Hund hinkt, die Praxis röntgt und behandelt, die Rechnung liegt bei 420 € beim 2-fachen GOT-Satz. Sechs Wochen später schließen Sie ARAG TierProtect Komfort ab.

Bei praktisch jedem anderen Anbieter: 0 € Erstattung, die Behandlung liegt vor Vertragsbeginn.

Bei ARAG Komfort: Der Besuch liegt in der Dreimonatsfrist, die Meldung erfolgt rechtzeitig, erstattet werden 400 der 420 €. Die restlichen 20 € zahlen Sie selbst.

Wären es 900 € gewesen, etwa nach einem kleinen Eingriff, hätten Sie 500 € selbst getragen, weil die Erstattung in Komfort bei 400 € endet. Über diesen Betrag hinaus zahlt ARAG rückwirkend nichts. Die Rückwärtsdeckung ist ein gedeckelter Zuschuss.

Grenzen der Rückwärtsdeckung

Die zweite Grenze wiegt schwerer. Mit der Behandlung ist die Diagnose bekannt, und was sich daraus chronisch entwickelt, kann später als Vorerkrankung gelten. Die Rückwärtsdeckung rettet die eine Rechnung, nicht die Krankengeschichte, die daran hängt. Bei einer abgeschlossenen Sache wie einer Wundversorgung spielt das keine Rolle. Bei einem ersten Kreuzbandbefund oder einem Verdacht auf Hüftdysplasie ist der Zuschuss dagegen der kleinere Teil dessen, worüber Sie nachdenken sollten.

Die drei Tarifstufen und was sie unterscheidet

Der Sprung zwischen den Stufen liegt weniger bei den Leistungsarten als bei den Grenzen. Physiotherapie nach Operationen, ein Vorsorgeanteil und die Erstattung bis zum 4-fachen GOT-Satz stecken in allen drei Tarifen. Der Kastrationszuschuss ist dagegen gestaffelt: 200 € in Basis, 400 € in Komfort und 600 € in Premium, jeweils einmalig pro Vertragslaufzeit.

Basis: Leistung gedeckelt bei 10.000 € pro Versicherungsjahr, keine Rückwärtsdeckung. Beispielbeitrag ab etwa 34 € im Monat.

Komfort: unbegrenzte Jahresleistung, Rückwärtsdeckung inklusive. Beispielbeitrag ab etwa 50 € im Monat.

Premium: unbegrenzte Jahresleistung, Rückwärtsdeckung, größter Leistungsumfang. Beispielbeitrag ab etwa 72 € im Monat.

Diese Beiträge sind Einstiegswerte einer Tarifübersicht Dritter für einen Beispielhund, Stand August 2026. Einen allgemeinen Ab-Preis veröffentlicht ARAG nicht, der Beitrag entsteht im Rechner aus Rasse, Alter, Postleitzahl und gewählter Selbstbeteiligung.

Die zweite Preisebene liegt deutlich höher. Auf CHECK24 werden für einen anderen Beispielhund 85,79 € im Monat für Komfort und 124,53 € für Premium ausgewiesen, Stand 02.08.2026. Welcher der beiden Werte Ihrem Hund näher kommt, entscheidet der Rechner.

Am Basis-Tarif gibt es unabhängige Kritik, und sie trifft einen wunden Punkt. Das Portal testberichte-versicherungen.de bewertet ARAG TierProtect Basis wegen der Jahresgrenze von 10.000 € ausdrücklich negativ. Für einen Tarif, der als Vollversicherung verkauft wird, ist die Grenze knapp: Eine Kreuzband-Operation mit Nachsorge plus eine chronische Behandlung im selben Jahr, und sie rückt in Sichtweite. Wer Vollschutz ernst meint, überspringt Basis.

Bevor Sie in die dreistelligen Monatsbeiträge gehen, gehört eine Gegenposition dazu. Die Verbraucherzentrale hält den Vollschutz für viele Halter für überteuert und verweist auf die reine OP-Versicherung, die je nach Anbieter für 15 bis 30 € im Monat den teuersten Einzelfall abdeckt. ARAG führt selbst eine solche OP-Versicherung an. Rechnen Sie beide Varianten gegeneinander, bevor Sie Komfort oder Premium unterschreiben.

Selbstbeteiligung bei ARAG: 0, 150 oder 250 Euro im Versicherungsjahr

Der gewählte Betrag wird einmal im Versicherungsjahr fällig. Das unterscheidet ARAG von Anbietern mit prozentualer Selbstbeteiligung je Leistungsfall, bei denen mehrere Behandlungen im selben Jahr ein völlig anderes Kostenbild ergeben.

Rechnen Sie es an 1.400 € Tierarztkosten in einem Jahr durch: Bei ARAG mit 250 € Selbstbeteiligung zahlen Sie genau 250 € selbst, egal ob das eine Rechnung war oder fünf. Die Wahl wird damit zur Rechenaufgabe: Die Stufe 250 € lohnt sich, sobald der Beitragsnachlass gegenüber der Variante ohne Selbstbeteiligung mehr als 250 € im Jahr ausmacht, also rund 21 € im Monat.

Dass ARAG bis zum 4-fachen GOT-Satz inklusive Notdienstgebühr erstattet, verstärkt diese Logik. Die Gebührenordnung für Tierärzte staffelt den Satz: regulär bis zum Dreifachen, im Notdienst bis zum Vierfachen zuzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen Notdienstgebühr von 59,50 € brutto. Nach oben ist die Rechnung offen, gedeckt ist sie trotzdem. Der einzige Betrag, den Sie in einem teuren Jahr sicher selbst tragen, ist die Selbstbeteiligung. Sie ist damit ein Preisregler. Am Umfang des Schutzes ändert sie nichts.

Wartezeit und Aufnahmealter bei ARAG

Die allgemeine Wartezeit beträgt laut ARAG einen Monat und gilt in allen drei Tarifen. Davon getrennt gilt im Premium-Tarif eine verlängerte Frist von sechs Monaten für bestimmte Operationen und Erkrankungen; marktüblich fallen darunter Hüft- und Ellbogendysplasie, Kreuzbandrisse, Zahnbehandlungen und Tumorerkrankungen. Basis und Komfort kennen diese zweite Ebene nicht. Steht ein Eingriff bereits an, hilft die Rückwärtsdeckung nicht, weil sie nur bereits erfolgte Behandlungen betrifft.

Beim Alter ist ARAG streng. Aufgenommen werden Hunde ab acht Wochen und bis zum vollendeten achten Lebensjahr, eine der engsten Grenzen am Markt. Wer diese Hürde nimmt, bleibt danach lebenslang versichert, unabhängig davon, wie alt der Hund wird. Für Katzen gilt die Altersgrenze nicht. Einen ausdrücklichen Kündigungsverzicht nach einem teuren Schadensfall nennt ARAG in den öffentlichen Produktunterlagen nicht.

Was ARAG nicht zahlt

Der vollständige Ausschlusskatalog steht in den Versicherungsbedingungen. Diese Punkte lassen sich aus den Produktangaben klar benennen:

Erkrankungen, die bei Vertragsschluss bereits bekannt oder diagnostiziert sind.

Behandlungen innerhalb der Wartezeit, im Premium-Tarif zusätzlich innerhalb der Sechsmonatsfrist für bestimmte Operationen und Erkrankungen.

Alles oberhalb der Jahresgrenze von 10.000 € im Basis-Tarif.

Zahnbehandlungen, soweit sie nicht über den separaten Zahnbaustein eingeschlossen sind. Bei CHECK24 kostet dieser Baustein 1,80 € zusätzlich im Monat.

Bewertungen und unabhängige Einordnung

Die Zahlenlage zur Tiersparte ist dünn, und das gehört zur Bewertung dazu. Auf CHECK24 steht die ARAG Hundekrankenversicherung bei 4,3 von 5 Punkten, Stand 02.08.2026. Ein guter Wert, der allerdings auf nur 29 Bewertungen beruht. Bei dieser Stichprobe verschiebt eine Handvoll Stimmen das Ergebnis deutlich, ein belastbares Bild der Schadenregulierung ergibt sich daraus nicht.

Auf Trustpilot liegen 6.636 Bewertungen zu ARAG vor, Stand 02.08.2026. Diese Zahl umfasst den gesamten Konzern mit Rechtsschutz, Kfz und den übrigen Sparten. Über die Tierversicherung sagt sie nichts aus. Die dünne Datenlage hat einen Grund: Die Tiersparte ist das jüngste Produkt im ARAG-Portfolio, entsprechend kurz ist die Bewertungshistorie.

Ein unabhängiges Urteil zum Vollschutz gibt es derzeit nicht. Die Stiftung Warentest hat in Finanztest 5/2025 ausschließlich 121 Tarifvarianten reiner Hunde-OP-Versicherungen geprüft und die Kranken-Vollversicherung ausdrücklich nicht getestet. ARAG taucht in diesem Testfeld nicht auf.

Wenn ARAG nicht passt: drei Alternativen

Die folgenden drei Anbieter sind genau dort stärker, wo ARAG Grenzen zieht.

Barkibu: tierärztliche Beratung im Abo

Barkibu arbeitet digital und bindet tierärztliche Beratung in das Abo ein. Für Halter, denen der ARAG-Basis-Tarif zu dünn erscheint und die eine laufende Einschätzung durch Tierärzte schätzen, ist das eine ernsthafte Alternative.

HanseMerkur: gegen den 10.000-Euro-Deckel

HanseMerkur bietet bereits in der mittleren Tarifstufe eine unbegrenzte Jahreshöchstentschädigung. Wer den Preisvorteil eines Einsteigertarifs möchte, aber keine Jahresgrenze akzeptieren will, kommt bei HanseMerkur schon in der mittleren Stufe ohne Deckel aus.

SantéVet: hohe Erstattungsgrenzen mit Vorsorgebudget

SantéVet verbindet hohe Erstattungsgrenzen mit einem eigenen Budget für Vorsorge. Interessant ist der Anbieter für Halter, die das Leistungsniveau von ARAG Premium suchen, ohne dessen Aufnahmegrenzen zu akzeptieren.

Häufige Fragen zur ARAG Hundekrankenversicherung

Wie hoch sind die Kosten für die ARAG Hundekrankenversicherung?

Der Beitrag hängt von Rasse, Alter, Postleitzahl und Selbstbeteiligung ab. Für einen Beispielhund beginnen die Tarife bei etwa 34 € (Basis), 50 € (Komfort) und 72 € (Premium) im Monat, auf CHECK24 liegen die Werte für einen anderen Beispielhund bei 85,79 € und 124,53 €. Mit Zahnbaustein kommen jeweils 1,80 € hinzu.

Welche Hundekrankenversicherung empfiehlt die Stiftung Warentest?

Für Vollschutz-Tarife gibt es keine Empfehlung. Die Stiftung Warentest hat in Finanztest 5/2025 ausschließlich 121 reine Hunde-OP-Versicherungen geprüft und beziffert sehr gute Angebote dort mit 216 bis 403 Euro im Jahr. Die Kranken-Vollversicherung, um die es bei ARAG geht, war nicht Teil der Untersuchung.

Welche Hundekrankenversicherung empfehlen Tierärzte?

Ein Ranking eines Tierärzteverbands gibt es nicht. Fachlich zählt vor allem, ob eine Police bis zum 4-fachen GOT-Satz erstattet und die Notdienstgebühr von 59,50 € brutto einschließt, denn daran scheitern günstige Tarife im Notfall. ARAG erfüllt beides in allen drei Stufen.

Versichert ARAG auch Katzen?

Ja. Die ARAG Tierkrankenversicherung läuft für Hunde und Katzen unter dem Namen TierProtect. Für Katzen gilt bei der Aufnahme keine Höchstaltersgrenze, Hunde werden nur bis zum vollendeten achten Lebensjahr angenommen.

Kann ARAG den Vertrag kündigen, wenn mein Hund älter oder teurer wird?

Der Schutz gilt nach der Aufnahme lebenslang, ein steigendes Alter allein beendet ihn nicht. Einen vertraglichen Kündigungsverzicht nach einem Schadensfall weist ARAG in den öffentlichen Produktinformationen jedoch nicht aus. Wer diese Zusage ausdrücklich möchte, sucht sie vor Abschluss in den Versicherungsbedingungen.

Fazit: Die Rückwärtsdeckung ist real, aber klein

Die Rückwärtsdeckung ist echt, im Markt einzigartig und kleiner, als sie klingt: 400 € in Komfort, 500 € in Premium, drei Monate rückwirkend und drei Monate Meldefrist. Wer eine frische Rechnung in der Hand hält, holt damit einen realen Betrag zurück. Wer sie nicht braucht, entscheidet über andere Punkte, und die sprechen ebenfalls für Komfort: unbegrenzte Jahresleistung und eine Selbstbeteiligung, die als Jahresbetrag anfällt statt je Rechnung.

Zwei Einschränkungen bleiben, und beide sind hart. Der Basis-Tarif mit seiner 10.000-Euro-Grenze ist kein Vollschutz und sollte nicht die Wahl sein, nur weil er der günstigste ist. Und die Aufnahme endet mit dem achten Geburtstag. Für alles darunter ist ARAG TierProtect Komfort ein starker Kandidat, und wer beim Beitrag nachjustieren will, dreht an der Selbstbeteiligung, nicht an der Tarifstufe.