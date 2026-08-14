Wyldr bindet dich an kein Abo mit fester Mindestlaufzeit, aber an eine Kündigungsfrist, die bereits am Sonntag um 23:59 Uhr endet, einen Tag bevor Wyldr dein Geld für die nächste Box abbucht. Wer diesen einen Tag verpasst, landet in einem schmalen Fenster, in dem eine Kündigung nur noch gegen eine Gebühr von 9,99 Euro möglich ist, bevor auch das nicht mehr geht.

Das Wichtigste in Kürze

Keine Mindestlaufzeit: Das Abo läuft auf unbestimmte Zeit, du kannst nach jeder Lieferung aufhören.

Kündigungsfrist: Sonntag, 23:59 Uhr, vor der jeweiligen Lieferung. Dieselbe Frist gilt für eine Pause.

Spätstorno: Bis Montag, 11:30 Uhr kündigt der Kundenservice noch, gegen 9,99 Euro. Danach ist die Bestellung bereits in der Kommissionierung.

Kündigungsbutton: § 312k BGB verlangt eine ständig erreichbare Schaltfläche. Auf der öffentlichen Seite wyldr-bio.de findet sich keine; ob das eingeloggte Kundenkonto eine hat, ließ sich von außen nicht prüfen. Das kann trotzdem dein Argument gegen eine Spätstorno-Gebühr sein.

Pause statt Kündigung: bis zu 90 Tage möglich, danach läuft das Abo automatisch weiter.

Bestellfrist, Kündigungsfrist, Spätstorno: die drei Termine, die zusammengehören

Wyldr nennt in AGB und FAQ drei verschiedene Zeitpunkte, aber nirgends alle drei nebeneinander. Wer nur einen davon kennt, kündigt entweder zu früh, aus dem falschen Glauben, ohnehin zu spät zu sein, oder tatsächlich zu spät und zahlt dafür. Mehr zu Preisen und Sortiment liest du in unserem Wyldr-Test.

Termin Zeitpunkt Was das für dich bedeutet Bestellfrist Montag, 04:00 Uhr Wyldr schließt die Bestellrunde für die kommende Lieferwoche Kündigungsfrist Sonntag, 23:59 Uhr (Vortag) Letzter Moment für eine reguläre, kostenlose Kündigung oder Pause Spätstorno-Ende Montag, 11:30 Uhr Letzte Möglichkeit für eine Stornierung gegen 9,99 Euro über den Kundenservice

Zwischen der Kündigungsfrist am Sonntagabend und dem Ende des Spätstornos am Montagmittag liegen gut elfeinhalb Stunden, in denen eine Kündigung nur noch gegen 9,99 Euro geht, abgezogen von deiner Rückerstattung. Nach 11:30 Uhr ist die Bestellung laut AGB bereits in der Kommissionierung, Wyldrs eigenes Wort für den Punkt ohne Rückweg.

Achtung: Zwei Quellen, zwei Uhrzeiten. Halte dich an die 11:30 Uhr aus den AGB, nicht an die Angabe “Montag, 12 Uhr Mittags” aus der Wyldr-FAQ. Im Streitfall zählt der Text der AGB, und die halbe Stunde Unterschied entscheidet hier über 9,99 Euro.

Die erste Lieferung wird sofort bei der Anmeldung abgebucht, jede weitere am Montag der Lieferwoche. Kündigst du rechtzeitig, bekommst du bereits bezahlte, aber noch nicht gelieferte Bestellungen erstattet.

Unser Rat für den Montag nach deiner Kündigung: Sieh auf dein Konto, bevor du die Sache abhakst. Steht die Abbuchung für die kommende Woche schon drin, war die Kündigung zu spät für genau diese Lieferung, greift aber für alle folgenden. Dann weißt du sofort, dass noch eine Box kommt, statt dich am Liefertag zu wundern.

Für ein Spätstorno brauchst du ohnehin den Kundenservice, und genau da liegt eine weitere Falle: Telefonisch ist Wyldr nur dienstags von 13 bis 15 Uhr erreichbar, also außerhalb des Spätstorno-Fensters am Montagvormittag. Für eine späte Stornierung bleibt praktisch nur die E-Mail.

Kündigen im Kundenkonto oder per E-Mail

Wyldr nennt in seinen AGB zwei Wege, dein Abo zu beenden: online im Kundenkonto oder in Textform, etwa per E-Mail. Beide gelten gleichermaßen.

Im Kundenkonto

Melde dich auf app.wyldr.de an und beende dein Abo direkt in den Kontoeinstellungen. Vor deiner ersten Lieferung funktioniert das allerdings nicht: Solange du noch keine Box erhalten hast, kannst du nur über den Kundenservice kündigen, und auch das nicht mehr am Liefertag selbst.

Per E-Mail in Textform

Willst du einen Nachweis in der Hand haben, schreib eine E-Mail. Wyldr nennt dafür zwei unterschiedliche Adressen: contact@wyldr.de in den AGB, contact@wyldr-bio.de im Impressum.

Tipp: Schick deine Kündigung an beide Adressen gleichzeitig, dann landet sie garantiert an der richtigen Stelle. Schreib das Wort Kündigung direkt in die Betreffzeile und nenn dein Kundenkonto, damit beim Support niemand erst nachfragen muss, was du eigentlich willst.

Eine verlässliche Postanschrift für die Kündigung nennt Wyldr nicht: Impressum, AGB und Betriebsstätte listen drei unterschiedliche Adressen. Bleib deshalb beim Kundenkonto oder der E-Mail, das sind die Wege, die Wyldr selbst als gültig nennt.

Beweise sichern, falls keine Bestätigung kommt

Ob Wyldr nach einer Kündigung automatisch eine Bestätigung verschickt, sagen die AGB nicht. Verlass dich deshalb nicht darauf, dass von selbst eine E-Mail kommt.

Faustregel: Was du nicht belegen kannst, hast du im Zweifel nicht gekündigt. Mach direkt nach der Kündigung im Kundenkonto einen Screenshot mit sichtbarem Datum und Uhrzeit, und heb die Kopie deiner Kündigungs-E-Mail auf. Nach § 312k Abs. 4 BGB steht dir ohnehin eine Bestätigung in Textform zu, mit Datum und Uhrzeit des Zugangs.

Bucht Wyldr trotz fristgerechter Kündigung weiter ab, kannst du die Lastschrift bei deiner Bank innerhalb von acht Wochen zurückholen, ab dem Tag der Abbuchung gerechnet, nicht ab dem Tag deiner Beschwerde. Bleibt der Fall danach ungeklärt, hilft eine Verbraucherzentrale in deiner Nähe weiter.

Kein Kündigungsbutton: dein Argument gegenüber Wyldr

Auf wyldr-bio.de führt die Fußzeile nur zu FAQ, Impressum, AGB und Datenschutz. Eine Schaltfläche zum Kündigen fehlt, und die Adresse wyldr-bio.de/kuendigung liefert lediglich eine Fehlerseite. Ob das eingeloggte Kundenkonto auf app.wyldr.de eine solche Funktion versteckt, lässt sich von außen nicht prüfen, denn die Seite liefert für jeden Pfad denselben Code zurück.

Seit dem 1. Juli 2022 muss jeder Anbieter mit einem entgeltlichen Dauerschuldverhältnis eine ständig erreichbare Kündigungsschaltfläche und eine Bestätigungsseite bereitstellen. Fehlen diese, kann ein Verbraucher den Vertrag jederzeit und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, so der Wortlaut von § 312k Abs. 6 BGB. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen bestätigt: Fehlt der Button, darf fristlos gekündigt werden, auch bei Verträgen von vor Juli 2022.

Prüf zuerst dein eingeloggtes Kundenkonto auf app.wyldr.de. Findest du auch dort keine Kündigungsschaltfläche, ist das ein starkes Argument, wenn dir der Kundenservice eine Spätstorno-Gebühr abziehen will: Berufe dich auf § 312k Abs. 6 BGB und verlange eine Kündigung ohne Frist und ohne Gebühr.

Noch bevor es um Alternativen geht, eine ehrliche Einordnung: Keine der folgenden Optionen ist eine Bio-Kochbox. Factor sagt sogar offen, dass ihm langjährige Lieferantenbeziehungen wichtiger sind als ein Bio-Siegel. War die Bio-Qualität dein Hauptgrund für Wyldr, ist ein Wechsel ein Kompromiss, keine Verbesserung. Umgekehrt gehört aber auch das dazu: Beim Preis schneidet Wyldr selbst am besten ab. Mit rund 4,69 bis 4,95 Euro pro Portion liegt Wyldr unter allen vier Alternativen hier, das solltest du gegen die Bio-Frage abwägen, bevor du wechselst. Einen ausführlichen Vergleich mit dem naheliegendsten Wechsel liest du unter Wyldr oder HelloFresh, mehr zu nachhaltigen Alternativen in unserem Ratgeber nachhaltig kochen.

HelloFresh

Ging es dir bei Wyldr vor allem um die unübersichtlichen Termine, ist HelloFresh der naheliegendste Wechsel. Die Kündigungsfrist liegt dort bei 4 bis 5 Tagen vor der Lieferung, je nach Liefertag, ohne ein zusätzliches Spätstorno-Fenster und ohne eine Gebühr dafür. Im Footer von HelloFresh.de steht außerdem genau die Schaltfläche “Verträge hier kündigen”, die bei Wyldr fehlt. Dazu kommt ein deutlich größeres Angebot mit über 45 Rezepten pro Woche und aktuell bis zu 120 Euro Rabatt für Neukunden.

HelloFresh: kürzere Frist, kein Spätstorno 4 bis 5 Tage Kündigungsfrist statt Sonntag, Montag und noch einmal Montag, mit Kündigungsbutton im Footer und einem Neukundenrabatt von aktuell bis zu 120 Euro. Zu HelloFresh

90 Tage Pause, dann läuft das Abo automatisch weiter

Willst du nicht kündigen, sondern nur eine Zeit lang keine Box, reicht bei Wyldr eine Pause. Sie gilt zur selben Frist wie die Kündigung, Sonntag 23:59 Uhr, und lässt sich für bis zu 90 Tage am Stück einlegen.

Für einen Urlaub oder ein paar volle Wochen ist das die bessere Wahl: Du verlierst keinen laufenden Rabattcode und musst dich später nicht neu anmelden. Willst du dagegen dauerhaft weg, bringt dir eine Pause nichts, denn Wyldr nimmt die Lieferung nach 90 Tagen automatisch wieder auf, ohne dich vorher zu erinnern.

Wichtig: Trag dir das Ende deiner Pause selbst in den Kalender ein, und zwar ein paar Tage vorher. Sonst läuft das Abo wieder an, während du noch denkst, du hättest Ruhe. Wer solche Termine grundsätzlich leid ist, findet in unserer Übersicht der Kochboxen ohne Abo eine dauerhafte Lösung.

Zwei weitere Wege raus, je nachdem was dich gestört hat

Bleiben zwei Optionen für zwei verschiedene Frustpunkte: Die eine gibt dir mehr Auswahl, die andere nimmt dir das Abo komplett ab. Mehr zu beiden im Detail liest du im Marley Spoon Test und im Juit Test.

Marley Spoon

Marley Spoon löst dein Problem nicht, wenn es dir vor allem um die Termine ging: Die Kündigungsfrist liegt dort bei 6 Tagen vor der Lieferung, länger als Wyldrs Sonntagsfrist, nicht kürzer. Wechselst du trotzdem, weil dir bei Wyldr die Auswahl gefehlt hat, bekommst du mit über 100 Rezepten pro Woche deutlich mehr Abwechslung und als einziger Anbieter hier eine Box für 6 Personen.

Juit

War dir das Abo an sich zuwider, löst Juit das Problem an der Wurzel: Statt eines Abonnements gibt es dort nur Einzelbestellungen ab 6 Gerichten, die du bis zu 12 Monate im Gefrierfach liegen lassen kannst. Kein Stichtag, keine Stornogebühr, kein Montagmorgen, an dem du auf die Uhr schaust. Dafür kochst du nicht mehr selbst, sondern erwärmst fertige Gerichte in der Mikrowelle.

Häufige Fragen zur Wyldr-Kündigung

Bis wann muss ich bei Wyldr kündigen?

Bis Sonntag, 23:59 Uhr, einen Tag vor der jeweiligen Lieferung. Danach greift nur noch das teurere Spätstorno bis Montag, 11:30 Uhr.

Was kostet eine späte Stornierung bei Wyldr?

9,99 Euro, abgezogen von deiner Rückerstattung, und nur über den Kundenservice, nicht im Kundenkonto selbst. Nach Montag, 11:30 Uhr geht auch das nicht mehr, weil die Bestellung dann schon in der Kommissionierung ist.

Kann ich mein Wyldr-Abo pausieren statt zu kündigen?

Ja, für bis zu 90 Tage, zur gleichen Frist wie die Kündigung. Danach liefert Wyldr automatisch wieder, ohne dass du erneut zustimmen musst.

Bekomme ich mein Geld zurück, wenn ich zu spät kündige?

Nur wenn du die Kündigungsfrist eingehalten hast oder das Spätstorno gegen 9,99 Euro rechtzeitig nutzt. Nach Ablauf des Spätstorno-Fensters gibt es keine Rückerstattung mehr.

Hat Wyldr eine Mindestlaufzeit?

Nein. Das Abo läuft auf unbestimmte Zeit, du kannst es nach jeder Lieferung beenden, solange du die Sonntagsfrist triffst.