Wer bei Marley Spoon kündigen will, landet im eigenen Kündigungsformular sofort vor einer Wahl, die sonst nirgends erklärt wird: ordentliche Kündigung zum nächsten Liefertermin oder außerordentliche sofortige Kündigung. Eine Mindestlaufzeit hat das Abo nicht, wohl aber einen festen Stichtag: Du musst mindestens sechs Tage vor dem gewünschten Liefertermin kündigen, in Kalendertagen, das Wochenende zählt mit. Kommt deine Box zum Beispiel mittwochs, musst du spätestens am Donnerstag der Vorwoche gekündigt haben.

Das Wichtigste in Kürze

Mindestlaufzeit: keine, aber ein fester Stichtag von sechs Tagen vor jedem Liefertermin.

keine, aber ein fester Stichtag von sechs Tagen vor jedem Liefertermin. Kündigungsformular: ohne Login unter marleyspoon.de/offer/kuendigung, Button “Jetzt kündigen”.

ohne Login unter marleyspoon.de/offer/kuendigung, Button “Jetzt kündigen”. Deine Wahl im Formular: ordentliche Kündigung zum nächsten Termin oder außerordentliche sofortige Kündigung.

ordentliche Kündigung zum nächsten Termin oder außerordentliche sofortige Kündigung. Die Abbuchung: fällt am Ende der Vorwoche vor der Lieferung, meist erst nachdem deine Sechs-Tage-Frist schon abgelaufen ist. Verlass dich nicht auf sie als Warnsignal.

fällt am Ende der Vorwoche vor der Lieferung, meist erst nachdem deine Sechs-Tage-Frist schon abgelaufen ist. Verlass dich nicht auf sie als Warnsignal. 2023 gerichtlich entschieden: Marley Spoon musste einen dauerhaft erreichbaren Kündigungsbutton einführen.

Der Stichtag: sechs Tage, für Kündigen, Pausieren und Aussetzen gleich

Die AGB (Stand 07.07.2026) legen den Zeitpunkt so fest: Wer zum nächsten Liefertermin kündigen will, muss dies mindestens sechs Tage vor dem Termin erklären. Anders als bei manchen Konkurrenten ist das kein Zeitraum, der sich nach dem Wochentag der Lieferung verschiebt, sondern eine feste Zahl, egal ob ein Feiertag oder ein Wochenende dazwischenliegt.

Die gleiche Sechs-Tage-Regel gilt für alle drei Stufen, in denen Marley Spoon seine Lieferungen anpassbar macht: eine einzelne Box aussetzen, die wiederkehrenden Lieferungen für einen Zeitraum unterbrechen, oder das Abo vollständig kündigen. Mit einer Pause gewinnst du also keinen einzigen Tag dazu. Die eigene Werbung spricht von “Überspringen, pausieren oder stoppen, jederzeit”, das AGB-Kleingedruckte setzt dem aber eine harte sechstägige Grenze.

Faustregel: Zähl vom Liefertermin sechs Tage zurück und trag dir diesen Tag ein, nicht den Tag, an dem du kündigen willst. Bist du unsicher, kündigst du lieber eine Woche zu früh als einen Tag zu spät, denn eine Box zu viel bekommst du nicht zurück.

Der Weg zur Kündigung: Formular, E-Mail oder Post

Der direkteste Weg ist das Formular unter marleyspoon.de/offer/kuendigung, das auch im Footer unter “Abonnement kündigen” verlinkt ist und ohne Login funktioniert:

Vorname, Nachname, E-Mail sowie Straße, Hausnummer, PLZ und Ort eintragen. Zwischen “Ordentliche Kündigung zum nächstmöglichen Liefertermin” und “Außerordentliche sofortige Kündigung” wählen. Optional eine Nachricht ergänzen. Auf “Jetzt kündigen” klicken.

Die ordentliche Kündigung beendet dein Abo fristgerecht zum nächsten Termin, den die Sechs-Tage-Regel zulässt, und ist für die meisten Kündigungen der richtige Weg. Die außerordentliche Variante ist für den Fall gedacht, dass du sofort raus willst, etwa aus einem wichtigen Grund. Hast du keinen solchen Grund, wählst du die ordentliche Kündigung, dann kann dir niemand die Wirksamkeit absprechen.

Kündigung bedarf laut AGB der Textform, das erfüllen neben dem Formular auch eine E-Mail an kontakt@marleyspoon.de oder ein Brief an Marley Spoon SE, Wrangelstr. 100, 10997 Berlin. Schreibst du selbst, gehören Name, Adresse oder Kundennummer, deine Wahl zwischen ordentlich und außerordentlich sowie der gewünschte Endtermin in den Text. Im Kundenkonto liegen die entsprechenden Optionen unter “Einstellungen”; weicht die genaue Bezeichnung ab, nutz das Formular ohne Login, damit bist du schneller durch.

Tipp: Sichere dir direkt nach dem Absenden eine Kopie oder einen Screenshot mit Datum und Uhrzeit. Hörst du nichts zurück, schick die Kündigung über denselben Weg ein zweites Mal, statt auf eine Antwort zu warten.

Hinweis: Dein Kundenkonto bleibt nach der Kündigung bestehen. Willst du es loswerden, schreibst du das separat an kontakt@marleyspoon.de.

Die Abbuchung warnt dich zu spät

Die AGB nennen einen Punkt, der Marley Spoon von anderen Kochboxen unterscheidet: Die Belastung des Kontos oder der Kreditkarte erfolgt am Ende der Woche, die der Lieferung vorausgeht, und damit in aller Regel erst, nachdem deine Sechs-Tage-Frist bereits abgelaufen ist.

Wichtig: Wartest du, bis das Geld vom Konto ist, hast du den Stichtag in aller Regel längst verpasst. Verlass dich deshalb nicht auf die Abbuchung als Warnsignal, sondern auf deinen Kalender.

Ein Widerrufsrecht hilft hier nicht weiter: Für frische, schnell verderbliche Lebensmittel schließen die AGB es aus, wie es das Gesetz für solche Waren generell vorsieht. Kommt trotz fristgerechter Kündigung noch eine Abbuchung, bleibt als letzter Schritt die Rückbuchung der Lastschrift über deine Bank innerhalb von acht Wochen; das ersetzt aber keine rechtzeitige Kündigung und ist nur der Notausgang, wenn etwas schiefgelaufen ist.

Achtung: Findest du beim Blick ins Kundenkonto am Tag danach noch eine geplante Lieferung, schick die Kündigung sofort ein zweites Mal ab, statt auf eine Rückmeldung zu warten. Bis zum Stichtag zählt jeder Tag, den du nicht mit Warten verbringst.

Was die Boxen aktuell kosten und welche Größen es gibt, zeigt unser Marley-Spoon-Preise-Überblick.

Der Kündigungsbutton vor Gericht

Seit Juli 2022 schreibt § 312k BGB vor, dass Unternehmen für online geschlossene, dauerhaft entgeltliche Verträge einen ständig erreichbaren Kündigungsbutton bereitstellen müssen. Die Vorschrift verlangt ausdrücklich einen Vertrag, der im elektronischen Geschäftsverkehr geschlossen wird und ein fortlaufendes Zahlungsverhältnis begründet, nicht bloß einen einmaligen Kauf. Genau darüber hat ein deutsches Gericht bei Marley Spoon geurteilt.

Das Landgericht Berlin gab 2023 einer Klage der VerbraucherService Bayern im KDFB e.V. gegen Marley Spoon statt, Az. 52 O 333/22. Festgestellt wurde: Zum Stichtag im Juli 2022 hatte Marley Spoon weder einen dauerhaft verfügbaren, unmittelbar und leicht zugänglichen Kündigungsbutton noch eine Bestätigungsseite mit Bestätigungsschaltfläche für sein wöchentliches Kochbox-Abo. Marley Spoon hatte argumentiert, das Gesetz greife nicht, weil die eigentliche Leistung, die Lieferung, an der Haustür des Kunden stattfinde. Das Gericht wies das zurück: Entscheidend ist, dass der Vertrag online geschlossen wird, nicht wo die Lieferung ankommt. Marley Spoon wurde verurteilt, das Abo ohne diese Elemente nicht mehr anzubieten, unter Androhung eines Ordnungsgelds von bis zu 250.000 Euro (Urteil vom 16.03.2023). Nach Angaben der klagenden VerbraucherService Bayern im KDFB e.V. wurde die Entscheidung Anfang Mai 2023 rechtskräftig.

Heute existiert die geforderte Kündigungsseite tatsächlich, ohne Login, mit dem Button “Jetzt kündigen”. Im Footer heißt der Link zu dieser Seite allerdings “Abonnement kündigen”, nicht der wörtliche Gesetzestext “Verträge hier kündigen”, den das Gesetz als Beispiel für eine eindeutige Formulierung nennt; HelloFresh nutzt genau diesen Wortlaut. Zur Einordnung: unser Marley-Spoon-Test geht auf Rezepte, Preise und Lieferung insgesamt genauer ein, unser HelloFresh-Test zeigt, wie der Vergleichsanbieter das Gleiche löst.

HelloFresh

Wer sich gerade durch eine sechstägige Frist und eine Rechtsstreit-Geschichte gekämpft hat, findet bei HelloFresh einen kürzeren Weg zurück in die Freiheit: Der Stichtag liegt dort je nach Liefertag bei vier bis fünf Tagen, also ein bis zwei Tage weniger als Marley Spoons feste sechs Tage. Dazu kommt deutschlandweite Lieferung an jede Adresse und aktuell ein Neukundenrabatt von bis zu 120 Euro plus Gratis-Goodies.

HelloFresh: kürzere Kündigungsfrist Vier bis fünf Tage Stichtag statt sechs, plus bis zu 120 Euro Neukundenrabatt. Zu HelloFresh

Pausieren statt kündigen: wann das reicht

Wenn dein eigentliches Problem nur eine einzelne volle Woche oder etwas Rezeptmüdigkeit ist, reicht Aussetzen oder Unterbrechen oft aus, ganz ohne Kündigung. Behalte dabei denselben Sechs-Tage-Stichtag im Blick, sonst kommt trotzdem eine Box. Willst du dagegen bei Marley Spoon endgültig raus, etwa wegen der Kosten oder weil dir Fertiggerichte lieber wären als Kochen, bringt Pausieren nichts, dann ist die Kündigung der richtige Schritt. Nur Boxgröße, Gerichtezahl oder Rhythmus ändern willst du ohnehin nicht über die Kündigung, sondern direkt im Kundenkonto.

Juit

Willst du dich nie wieder mit einem Stichtag herumschlagen, bist du bei Juit richtig: kein Abo, sondern Einzelbestellungen ab 6 Gerichten, die schockgefrostet ankommen und im Gefrierfach bis zu 12 Monate durchhalten. Du bestellst, wenn du willst, und danach läuft nichts weiter.

Details zu Preisen und Sortiment liefert unser Juit-Test. Wer stattdessen an gekühlten statt gefrorenen Einzelportionen interessiert ist, findet die bei Factor; das Angebot hat allerdings einen eigenen wöchentlichen Stichtag und gehört zur HelloFresh-Gruppe, mehr dazu in unserem Factor-Test. Wer generell kein Abo mehr will, findet in unserem Überblick zu Kochboxen ohne Abo weitere Anbieter zum einmaligen Bestellen.

Häufige Fragen

Wie lange ist die Kündigungsfrist bei Marley Spoon?

Sechs Tage vor dem gewünschten Liefertermin, in Kalendertagen. Eine Mittwochslieferung musst du also spätestens am Donnerstag der Vorwoche gekündigt haben.

Kann ich Marley Spoon jederzeit kündigen?

Eine Mindestlaufzeit gibt es nicht, du kannst also grundsätzlich jederzeit kündigen. Wann die Kündigung wirkt, bestimmt aber weiterhin der Sechs-Tage-Stichtag vor dem nächsten Liefertermin, nicht der Tag, an dem du das Formular abschickst.

Was ist der Unterschied zwischen Überspringen, Pausieren und Abmelden?

Überspringen (Aussetzen) betrifft nur die nächste einzelne Box, Pausieren (Unterbrechen) einen von dir gewählten Zeitraum, Abmelden beendet das Abo komplett. Für alle drei gilt derselbe Sechs-Tage-Stichtag, Pausieren verschafft dir also keine zusätzliche Zeit.

Wie kann ich mein Abonnement kündigen?

Am einfachsten über das Formular unter marleyspoon.de/offer/kuendigung, ohne Login. Dort wählst du zwischen ordentlicher und außerordentlicher Kündigung und bestätigst mit “Jetzt kündigen”. Alternativ per E-Mail an kontakt@marleyspoon.de oder per Brief, beides erfüllt die vorgeschriebene Textform.