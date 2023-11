Der Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN) fordert grundlegende Änderungen in der Gesundheitspolitik. Nur so könne man die zahnärztliche Versorgung sichern. Dabei fordert Präsident Henner Bunke einige Änderungen. So sagte er, die Inhaber von Zahnarztpraxen müssten wieder „adäquate Honorare erhalten, unbudgetiert und verlässlich dynamisiert“. Nur so könne Fachpersonal gehalten und die Versorgung stabilisiert werden.

Die Zahnärzte kritisieren vor allem ein 2022 verabschiedetes Gesetz, das sogenannte GKV-FinStG. Die Einsparungen seien eine Gefahr für die flächendeckende zahnärztliche Patientenversorgung. Besonders betroffen: ländliche und strukturschwache Regionen in Deutschland.

Lese-Tipp: Kosten beim Zahnarzt: Was zahlt die Krankenkasse, was muss ich selbst zahlen?