„Das kam aus dem Nichts, für uns völlig unvorbereitet. Es wurde auch nicht erklärt, warum diese Erhöhung stattgefunden hat,“ erzählt das Ehepaar im Gespräch mit RTL. Und die beiden sind kein Einzelfall. Nicht nur, dass die Straßenreinigung in Wedel sowieso schon dreimal teurer ist als in benachbarten Städten. Jetzt sollen viele von ihnen auch noch das 20-Fache für saubere Straßen zahlen. Dagegen gibt es in Wedel einen regelrechten Aufstand – von Widersprüchen bis hin zu Klagen.

Lesen Sie auch: Sie fütterte jahrelang die Ratten der Lüfte - jetzt muss Taubenfreundin in den Knast!