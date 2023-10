Die Mitarbeiter der Hamburger Stadtreinigung wollen gerade mit ihrer Arbeit am Ernst-August-Stieg in Hamburg-Wilhelmsburg beginnen, als sie die 31-Jährige um Hilfe schreien hören. „Das waren keine normalen Schreie. Die Hilfeschreie gingen so durch den Körper“, sagt Andreas Lubitz im Interview mit RTL. Ein Widerling versucht, die Frau zu entkleiden, bedrängt sie offenbar sexuell. Die Männer in Orange zögern nicht, rufen die Polizei und eilen mit einer weiteren Helferin zu der 31-Jährigen. „Die Hose hing leider schon etwas über die Pobacke. Das T-Shirt war oben. Er hat ganz widerlich nach ihr gegriffen, weil sie sich ja losreißen wollte. Wir haben dann so reagiert, dass wir sie erst mal beide getrennt haben.“

