Die 31-Jährige ist am Freitagvormittag (29. September) auf einem Wanderweg in Hamburg-Wilhelmsburg unterwegs als sie laut Polizei von einem 38-Jährigen mutmaßlich festgehalten und sexuell bedrängt wird. Nach RTL-Informationen soll der Mann versucht haben, seinem Opfer die Klamotten vom Leib zu reißen.

Doch das verhindern zwei Mitarbeiter der Stadtreinigung Hamburg sowie eine Frau, die vorher sogar selbst von dem Angreifer angesprochen worden war. „Durch das beherzte Eingreifen der weiblichen Zeugin und der beiden Mitarbeiter der Stadtreinigung konnte ihr geholfen werden“, sagt ein Pressesprecher der Hamburger Polizei zu RTL.

Und auch ihr Unternehmen lobt die beiden Helfer in Orange in höchsten Tönen. Kay Goetze, Pressesprecher der Stadtreinigung Hamburg zu RTL: „Wir sind als Unternehmen unheimlich stolz auf unsere Mitarbeiter. Das Gute ist, dass wir überall in der Stadt fast täglich sind und somit solche Situationen, wenn wir sie mitbekommen, auch verhindern können. Das Eingreifen der beiden Mitarbeitenden ist natürlich vorbildlich und die Zivilcourage hervorzuheben.“

Lesen Sie auch: Dank Stadtreinigungs-Mitarbeiter – Marder unter Gartenpforte gerettet