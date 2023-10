Am 18. Oktober steht Frauen-Gesundheit im Fokus!

Es ist Welt-Menopausen-Tag, und dabei wird deutlich, was sich in den vergangenen Jahren bereits verändert hat: Frauen wie RTL-Moderatorin Katja Burkard oder Model Monica Ivancan sind mit dem Thema an die Öffentlichkeit gegangen, statt die Menopause als Tabuthema aus der Öffentlichkeit wegzuschieben. Starke Schritte in die richtige Richtung!

Unten im Video sehen Sie, welche Phasen der Menopause Frauen in ihren 40ern durchlaufen und wie sich die Wechseljahre bemerkbar machen.