Erst kann der 27-Jährige am Mittwochnachmittag (1. November) im Zug von Elmshorn nach Glückstadt (Schleswig-Holstein) keinen Fahrschein vorweisen, dann beleidigt er den Zugbegleiter heftig. „Daraufhin hat der Zugbegleiter die Bundespolizei gerufen“, erklärt Jürgen Henningsen von der Bundespolizeiinspektion Flensburg am Donnerstagmorgen im Gespräch mit RTL. Am Bahnhof Herzhorn (Kreis Steinburg) schafft er es zwar den jungen Mann aus dem Zug zu drängen, doch der Bahnfahrer ohne Fahrschein wird immer aggressiver und greift den Zugbegleiter mehrfach weiter an, bis er ihn auf dem Bahnsteig ins Gleisbett stößt. „Es sind Zeugen dabei gewesen, die das beobachtet haben“, berichtet Henningsen.

Lesen Sie auch: Zug fährt mit Baby ab: Vater bleibt auf Bahnsteig zurück