„Die häufigste Frage lautet: ‚Ist das etwas Schlimmes?‘ Besonders im Hinblick auf Hoden- und Prostatakrebs. Aber oft tritt - begründet durch Scham und Unsicherheit - das eigentliche Problem, weshalb der Mann bei mir in der Sprechstunde ist, erst im Laufe eines vertrauensvollen Gespräches zutage ...“, so Dr. Pies.

Junge Männer seien oft verunsichert, was eine „normale Sexualfunktion“ angeht. „Zum Beispiel was Größe und Aussehen des Penis’ angeht – die Krümmung oder solche Sachen. Es bestehen überhöhte Erwartungen und falsche Einschätzungen in vielerlei Hinsicht.“ Dr. Pies erklärt, dass der durchschnittliche Geschlechtsverkehr in Deutschland zum Beispiel nur fünf Minuten dauert. Doch das ist vielen Männer nicht bekannt. „Wenn Männer befragt werden, schätzen sie diesen rückblickend aber auf bis zu 30 Minuten ein. Und jeder fünfte Mann stuft seinen Samenerguss als zu vorzeitig ein“, so der Urologe.

Zweites große Thema ist die Potenz. „Potenzprobleme führen viele Männer erstmals zum Urologen - allerdings erst, wenn der Leidensdruck hoch genug ist. Manchmal ist es auch der Leidensdruck der Partnerin, der letztlich zum Urologenbesuch führt. Meist öffnet sich der Mann erst dann, wenn er vom Arzt aktiv darauf angesprochen wird.“

Sei dieser Einstieg einmal geschafft, kann sich eine große Offenheit und auch Dankbarkeit entwickeln. Denn der Patient spüre, dass seine Beschwerden ernst genommen werden und auch behandelt werden.