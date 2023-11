„Ich habe so viele Kommentare gelesen, auch von Leuten, die gesagt haben: ‘Der arme Tom! Was machen die nur mit ihm?’“, leitet Bill im „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“-Podcast das Halloween-Thema ein. „Auch Heidi wurde gefragt: ‘Was hat er denn verbrochen, dass du ihn in so ein Outfit reinstecken musstest“, ergänzt Zwillingsbruder Tom, der daraufhin klarstellt: Er wurde zu rein gar nichts gezwungen!

„Das ist doch das Geile an Halloween. Ich will doch ein Kostüm haben, was keiner hat. Das nicht nur möchtergern-cool, gruselig oder irgendwas ist. Sondern auch bescheuert. Ein Ei ist so geil bescheuert, dass ich gedacht habe: Das ist doch mega“, macht der 34-Jährige deutlich.

„Ihr habt die Ideen ja zusammen und du wolltest ja ein Ei sein“, beteuert Bill ebenfalls und äußert eine Vermutung, warum Tom in puncto Halloween so unterschätzt wird: „Ich glaube, ganz viele Leute, die den Podcast nicht hören, oder die dich auch nicht kennen, trauen dir nicht zu, dass du Humor hast. Wenn man dich sonst so sieht, glaubt man, du nimmst dich sehr ernst. Ich glaube, du hast noch mal eine neue Seite, ein neues Image von dir gezeigt.“