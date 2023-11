Die Bandmitglieder von Tokio Hotel verbringen ihre Weihnachten „sehr unterschiedlich“, wie sie im exklusiven RTL-Interview offenbaren. „Ich feiere zum Beispiel immer gerne sehr ausgiebig“, gesteht Bill Kaulitz (34), der die Festlichkeiten offenbar mit Zwillingsbruder Tom Kaulitz (34) und Schwägerin Heidi Klum (50) in der Wahlheimat Los Angeles verbringt. Auch wenn Schlagzeuger Gustav Schäfer (35) am anderen Ende der Welt in Deutschland feiert, ist er zumindest telefonisch bei seinen Bandkollegen dabei. Denn alle Jahre wieder vergisst Tom das Rezept für seine berühmte Weihnachtsente und fragt den Hobbykoch nach Rat.

Doch dieses Jahr scheint alles anders zu sein. Tom erklärt: „Wir feiern zum Beispiel dieses Jahr bei uns Weihnachten zehn Tage früher.“ Daraufhin entgegnet sein Zwillingsbruder Bill: „Das finde ich nicht schön (...). Tom und Heidi haben mir gestern in der Küche erzählt: ‚Ach übrigens, Weihnachten ist schon am 15. dieses Jahr'.“ Die Begründung: So passe es ganz einfach besser in den vollen Terminkalender der Superstars.

Mit dem neuen „Tokio Hotel“-Song ist ja nun zum Glück jeden Tag Weihnachten.