In Las Vegas besuchen wir den Ausnahme-Chocolatier in seiner eigenen Academy, in der er aufstrebende Konditoren ausbildet. Dabei erhalten wir seltene Einblicke in Amaurys Privatleben. Außerdem erzählt er uns, wie er den steilen Aufstieg zu seinem heutigen Erfolg geschafft hat.

Lese-Tipp: Wir lüften Geheimnisse um die Schokolade, die ihr bestimmt noch nicht kanntet

Im Video seht ihr das Interview mit dem Schoko-Meister. Dort gewährt er euch auch einen Blick auf seine beeindruckendsten Werke und lüftet das Geheimnis, wie es möglich ist, dass die Schoko-Kunstwerke gar mehrere Jahre überleben können – ganz ohne Kühlhaus! (vho)