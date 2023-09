Zu den Ängsten kommen Dissoziationen. Dabei spaltet sich „die Seele vom Körper, um eine schlimme Situation nicht mitzubekommen“, erklärt Vivien im Gespräch mit RTL. Solche Dissoziationen sind ebenfalls Folge von wiederholten Traumatisierungen, etwa, wenn man immer wieder Schmerz ausgesetzt war. Zu ihren „Anfällen“ kommt es immer, wenn Vivien im Alltag mit etwas konfrontiert wird, das sie an ihre Vergangenheit erinnert. Alles, was die Anfälle auslöst, nennt man „Trigger“. „Trigger können alles sein: Ein Geruch, ein Gegenstand, eine Silhouette, ein Geräusch“, sagt Vivien.

In der Dissoziation ist Vivien häufig nicht ansprechbar, hat Sehstörungen, verliert ihr Körpergefühl, fühlt sich wie in einem Traum, hat mitunter starke Schmerzen und sogar Krampfanfälle. In all diesen Situationen kann Ace ihr dank der Assistenzhundeausbildung helfen.

„Er stupst mich an, legt eine Pfote auf mich, springt mich an, bringt mich wieder nach Hause oder holt meine Notfall-Tasche“, erzählt Vivien. Da Ace ausgebildeter Assistenzhund ist, kann er Vivien heute überall hin begleiten, sogar in den Supermarkt. Dadurch ermöglicht er ihr, wieder am Leben teilzunehmen. Doch in diesem Jahr gerät genau das in Gefahr.