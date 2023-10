Das was die Dashcam dieses Wagens aufnimmt, versetzt die Insassen in einen Schockzustand: Mitten auf einem Highway in Colorado scheint sich ein SUV-Fahrer verfahren zu haben und setzt zu einem hochriskanten Wendemanöver an. Wie ein geistesgegenwärtiger Autofahrer den Crash verhindert, sehen Sie im Video! (lpü)