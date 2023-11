Ob frisch, getrocknet oder als Saft: Pflaumen regen den Stuhlgang an. Am besten wirken Sie, wenn Sie sie auf nüchternen Magen zu sich nehmen. Also am besten noch vor dem eigentlichen Frühstück fünf Pflaumen oder ein Glas Pflaumensaft genehmigen und schon bald wird Ihre Verdauung wieder in Schwung kommen.