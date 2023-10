Vater von Marie Sophie (†14) den Tränen nah: „Ich vermisse sie einfach nur"

Am Donnerstag (28. September) wird die Leiche von Marie Sophie am Rande eines Feldes in Bad-Emstal gefunden. Einen Tag zuvor wurde sie noch als vermisst gemeldet. Damians Vater erzählt, dass er über Facebook und einen Anruf von Marie Sophies Verschwinden erfahren hat. Das sei am Donnerstag gewesen. Er habe dann sofort Hilfe mobilisiert, um bei der Suche zu helfen. Doch kurz bevor er in Bad Emstal ankommt, bekommt er den Anruf, dass seine Tochter tot aufgefunden wurde.

Kurz darauf rückt René G. in den Fokus der Ermittlungen, so die Staatsanwaltschaft. Bei einer Durchsuchung einer Wohnung, in der sich der 20-Jährige aufgehalten haben soll, soll u.a. auch das Mobiltelefon von Marie Sophie gefunden worden sein. Der Tatverdächtige schweigt bislang.

Marie Sophies Mutter hatte René G. schnell unter Verdacht. „Er war besessen von ihr“, sagte sie im RTL-Interview. Der Tod ihrer Tochter hätte verhindert werden können, so Christina R..