Die Polizei Marion County in Florida (USA) findet Timothy S. im März tot in seiner Wohnung. Sofort sehen die Beamten blaue Flecken am Hals, schreibt die Polizei in einer Mitteilung auf Facebook. Außerdem muss es stumpfe Gewalteinwirkungen gegen das Gesicht und die Genitalien gegeben haben. Für die Polizei steht fest: Der 59-Jährige wurde ermordet. Nur von wem?

Die Ermittler finden heraus, dass jemand Timothy starke Schlafmittel gegeben haben muss, er hat die 30-fache Dosis im Körper, heißt es in der Mitteilung. Danach hat der Täter Timothy erwürgt und die Halswirbelsäule gebrochen.