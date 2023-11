Die Bluttat ereignet sich kurz vor 8 Uhr an der Gerhard-Schröder-Straße im Südosten von Elmshorn. Einsatzkräfte nehmen den Beschuldigten kurz darauf an seiner Wohnanschrift fest. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgen die Geschädigte, die mit lebensgefährlichen Verletzungen schließlich in ein Krankenhaus kommt. Der Ehemann, der sich selbst ebenfalls Verletzungen zugefügt hatte, wird aktuell auch in einer Klinik versorgt.

