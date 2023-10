Der Verdächtige soll psychische Problem haben und Stimmen hören, heißt es in verschiedenen Medienberichten. Robert Card hätte dieses Jahr bereits gedroht, in einem Stützpunkt der Nationalgarde zu schießen, behauptet NBC News. Im Sommer soll er für zwei Wochen in einer psychiatrischen Einrichtung gewesen sein. Auch diese Informationen sind bisher nicht von den Behörden bestätigt. Die Polizei macht in den Stunden nach der Tat keine genaueren Angaben zu Robert Card. Genaue Motive sind also nicht bekannt.