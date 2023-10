Tote und Verletzte durch Schusswaffen sind in den Vereinigten Staaten trauriger Alltag. Allein in diesem Jahr kamen mehr als 15.532 Menschen in den USA durch Waffengewalt ums Leben, fast 31.000 wurden verletzt. Dabei handelt es sich um Verbrechen, Unfälle und Notwehr, Suizide sind in dieser Zahl nicht berücksichtigt. (Quelle: gunviolendearchive.org; Stand 25. Oktober, 6 Uhr).

Im vergangenen Jahr starben in den Vereinigten Staaten 20.164 Menschen durch Schusswaffen - statistisch gesehen 55 Menschen jeden Tag. (reuters; uvo)