Schock in Tschechien! Weil ein Lkw eine rote Ampel missachtet, kommt es zu einem schockierenden Unfall in Olmütz. Der Lkw will einen Bahnübergang am Morgen des 17. Oktober passieren, als von rechts ein Zug kommt. Der Personenzug hat keine Chance, noch rechtzeitig zu bremsen. Er kracht frontal in die Seite des Lkw. Sofort entzündet sich der Tank des Sattelschleppers und explodiert. Acht Menschen werden dabei schwer verletzt. Die krassen Bilder sehen Sie im Video! (uni)