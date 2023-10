Der tödliche Unfall am Bäderland Standort Bondenwald in Hamburg-Niendorf wirft viele Fragen auf. Die Fünfjährige besucht mit neun anderen Kindern einen Seepferdchen-Kurs. Sie habe sich im flachen Wasser eines Lehrbeckens aufgehalten, als es zu dem schrecklichen Unfall kam. Über den Unfall ist das Bäderland zutiefst bestürzt und schockiert. Es sei unvorstellbar gewesen, dass ein solches Unglück in einem Schwimmkurs geschehen konnte. Die Ängste und Sorgen der Eltern nehme das Bäderland sehr ernst, trotzdem sei es für Kinder wichtig, weiterhin Schwimmkurse anzubieten.

„Schwimmen lernen und Schwimmunterricht ist unsere wichtigste Aufgabe. Das war so und das wird auch so bleiben. Deswegen geht das Programm insgesamt natürlich auch weiter, auch wenn wir von dem Unfall zutiefst bestürzt und schockiert sind.“, sagt Bäderland-Sprecher Michael Dietel im Gespräch mit RTL. Zunächst sei es wichtig, die genaue Ursache des Unglücks zu ermitteln und die Sicherheit in den Schwimmlernkursen weiter zu erhöhen, da es zuvor noch keinen vergleichbaren Unfall in einem der Kurse der Bäderländer gegeben habe.