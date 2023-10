Drama im Anfängerschwimmkurs in Hamburg!

Ein Mädchen sollte in sicherer Umgebung Schwimmen lernen – jetzt ist es tot. Am Mittwoch war das Kind im Becken untergegangen, Helfer zogen die Fünfjährige aus dem Wasser und belebten sie wieder. Am Donnerstag jedoch starb das Kind in einem Krankenhaus, wie die Polizei RTL nun bestätigte.