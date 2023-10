Nicht nur der Sieg gegen die USA hat die Zuschauer bei Nagelsmanns Debüt begeistert. Auch seine Outfit-Wahl sorgte für Gesprächsstoff. Kennt man die Vorgänger des Bundestrainers sonst eher in schlichten Outfits, so setzt sich Julian Nagelsmann durch die Wahl des Hemdes von ihnen ab.

RTL-Mode-Expertin Tanja Comba findet: „Dieses Holzfällerhemd ist total trendy. Das ist gerade angesagt.“ Was er darunter trage, sei sehr schick und basic: „In der Tradition von Jogi Löw trägt er eine Anzughose und einen Rollkragenpullover“, so die Expertin.

Aber nicht nur die Optik überzeuge, sondern auch die Marke. Bei dem Hemd handelt sich um die deutsche Traditionsmarke „van Laack“. Somit kombiniert Nagelsmann Tradition und Modetrend: „Er wählt als deutscher Nationaltrainer für das Spiel auch eine deutsche Traditionsmarke, wie seine Vorgänger, die trugen Strenesse. Dies ist auch eine deutsche Marke“, kommentiert Comba.

Seine Outfit-Wahl ist also eine besondere Kombination: „Sein Look hat was Formelles durch die klassischen Basics, die er darunter trägt, und bekommt durch das Flanellhemd einen stylischen und sehr modernen Twist.“ Kostenpunkt für das Hemd: 309,95 Euro.

Lese-Tipp: Fashion-Trend für das Übergangswetter: Was steckt hinter Transitional-Dressing?