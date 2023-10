Fashion-Trend für das Übergangswetter: Was steckt hinter Transitional-Dressing?

Aktuell erleben wir starke Temperaturschwankungen, manchmal sogar täglich. Während es morgens noch so richtig kalt ist, kann es am Nachmittag fast schon sommerlich warm werden. Wer dann zu warm angezogen ist, kommt ins Schwitzen. Mit den Sommerklamotten allerdings friert man unter Umständen besonders morgens und abends, was auch keine gute Lösung ist. Es ist also nicht ganz einfach, sich bei dem wechselhaftem Wetter perfekt zu kleiden. Da kommt der Fashion-Trend Transitional Dressing jetzt gerade recht. Denn auch Mode-Experten und Stars kennen das Problem nur allzu gut – und sie bieten jetzt endlich eine Lösung dafür.

Bei Transitional Dressing geht es darum, sich auf Basics zu fokussieren, die man sowohl bei warmen aber auch bei kaltem Wetter tragen kann. Wir müssen dazu also nicht gleich unsere Sommerklamotten wieder in die hinterste Ecke des Kleiderschranks verstecken. Das spart natürlich auch Geld, wenn wir (wetterbedingt) nicht gezwungen werden uns komplett neu einzukleiden.

Stars und Fashion-Influencerinnen wie Khloé Kardashian, Gigi Hadid und Richie Grainge machen es vor. Khloé Kardashian kombiniert zum Beispiel eine Jeansjacke mit einem Mini-Jeansrock und hohen Stiefeln.

Aber welche Fashion-Pieces gehören nun passend zum Transitional Dressing Trend zu jeder Garderobe bei Übergangswetter? Wir zeigen es Ihnen!