Das gute, alte Holzfällerhemd hat nichts mehr mit dem zu tun, was es einmal war: Ursprünglich trugen kernige Männer das karierte Flanellhemd als Arbeiterkluft . Wie der Name verrät: zum Holzfällen. Doch diese Funktionalität wurde schon lange in tausend Teile gehackt: Heute steht das Holzfällerhemd nämlich für einen legeren Freizeit-Look für Männer und Frauen. Und das Beste: Das Hemd ist gerade im Winter supergünstig. Bei C&A gibt es die karierte Bluse von Clockhouse etwa für gerade einmal 17,99 Euro .

Dabei ist das Hemd in seiner Vielseitigkeit unschlagbar: Es passt zu T-Shirts, Jeans, kann zu Sneakern jeglicher Art getragen werden oder sogar in Kombination mit Boots, Lederjacke und Wollmütze rockig aussehen. Frauen setzen 2023 auf einen besonders spannenden Kontrast. Sie stylen das It-Piece in Übergröße mit einem Crop Top. Der bauchfreie Look ist sexy und eine gern gesehene Abwechslung zum regulären Flanell-Look.