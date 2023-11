Todesurteil für 246 XL Bullys: England und Wales greifen nach Hundeattacken hart durch

In den vergangenen Wochen gab es eine Vielzahl von Demonstrationen in Großbritannien. Die Teilnehmer protestierten gegen das neue Gesetz. Sie hielten Schilder hoch, auf denen zum Beispiel „Don't bully my Bully" (schikaniert meinen Bully nicht) stand.

In England sind zurzeit vier Rassen verboten: der Pit Bull Terrier, der Tosa, der Dogo Argentino und der Fila Brasileiro. Sie dürfen ebenfalls mit Ausnahmegenehmigungen gehalten werden, allerdings gelten auch hier scharfe Bedingungen. Der XL Bully ist übrigens eine Kreuzung des American Pit Bull Terriers und des American Staffordshire Terriers. Die Rasse entstand in den USA Ende der 80er-Jahre. (amp)

Lese-Tipp: Kampfhund zerfleischt Joggerin! Witwer: „Leben meiner Frau weniger wert als ein Hund?"