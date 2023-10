Doch Luftballons sind nicht die einzigen gefährlichen Gegenstände, an denen Kinder im schlimmsten Fall ersticken können: Birgit Knoll ist Krankenschwester und weiß genau, was alles in Kinderkörpern landen kann: „Stiele von Lutschern, Ketten, diverse kleine Spielzeuge, Ohrringe, Fingerringe, Bleistifte – alles, was man sich vorstellen kann.“ Sie appelliert an die Eltern, aufmerksam zu sein und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Kleine, spitze Teilchen wie Kleinteile von Lego oder Playmobil können beim Verschlucken zu Verletzungen in der Darmwand oder der Speiseröhre führen. Auch Gegenstände mit glatter Oberfläche, wie beispielsweise Murmeln, werden schnell verschluckt und können in die Luftröhre gelangen.

Eine Faustregel, die sich Eltern verinnerlichen sollten: Gegenstände, die durch das Loch in der Mitte einer Klorolle passen, außerhalb der Reichweite von Babys und Kleinkindern aufbewahren. Dazu gehören auch: klein geschnittenes, hartes Obst, Erdnüsse oder Weintrauben. (vho)