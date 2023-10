Lachgas ist eine gefährliche Droge, die sich unter vielen Jugendlichen großer Beliebtheit erfreut. Das Problem: Lachgas, also Distickstoffmonoxid, ist in Deutschland nicht verboten. Es fällt nicht unter die Betäubungsmittel, eine Altersbeschränkung gibt es nicht. Dabei warnte selbst der Offenbacher Rapper Haftbefehl schon vor dem Rauschmittel. Er selbst habe zeitweise „50 Flaschen“ am Tag konsumiert - mit extremen Folgen für seinen Körper.

Nur wenn Lachgas medizinisch eingesetzt wird, fällt es unter das Arzneimittelgesetz. Beworben wird es meist als Nachfüllpatrone für Sahnespender. Nicht nur online scheint der Verkauf zu boomen: Unzählige Anbieter vertreiben die Kartuschen, oft inklusive Luftballons. Auch Kioskbesitzer haben sich auf die Nachfrage eingestellt und bieten eine große Auswahl an Lachgasprodukten an.