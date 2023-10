Insgesamt verbringe Brielle vier Stunden in öffentlichen Verkehrsmitteln, um zu ihrem Job bei einer Marketing-Agentur und wieder nach Hause zu gelangen. In dem Video berichtet die Influencerin, dass sie gerade ihren Hochschulabschluss erlangt habe. Die Wege zu ihrem neuen Job würden so viel Zeit kosten, dass Brielle weder Zeit noch Kraft zum Kochen, für Sport oder andere Freizeitaktivitäten habe. „Es dauert einfach ewig“, sagt die junge Frau in die Kamera. Doch weil die Mietpreise in New York City nicht bezahlbar seien, bleibe ihr keine andere Wahl, so die Amerikanerin. Von zu Hause zu arbeiten, sei in ihrer Position nicht möglich. Tränenreich schildert Brielle in dem TikTok-Video ihr Dilemma. Rund 2,5 Millionen Mal schauen sich User den Clip bis Freitag (27.Oktober) an.

„Es hat überhaupt nichts mit den Job selbst zu tun, doch der Zeitplan, von 9 bis 17 Uhr zu arbeiten, ist verrückt!“, beschwert sich Brielle. Ob ihr klar ist, dass alleine in den USA zig Millionen ihr Schicksal teilen? Falls nicht, klärt sie darüber die Kommentarspalte unter ihrem Video auf TikTok auf.