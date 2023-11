„Santa is fake – Jesus is real“ – mit dieser Aussage, die auf Deutsch so viel bedeutet, wie: „Der Weihnachtsmann ist nicht echt, nur Jesus ist real“, steht David G. vor der Grundschule. Was der Texaner sich dabei gedacht hat? Auf seinem Facebook-Account schreibt er dazu, dass er eine Mission hat. Er wolle den Kindern nämlich klarmachen, dass der Weihnachtsmann nur ein Märchen sei und gar nicht existiere. Jesus hingehen schon. Wenn diese Mission mal nicht nach hinten losgegangen ist, denn: Die Kinder und deren Eltern sollen dieses Verhalten nämlich gar nicht gut gefunden haben.

David ist ebenfalls sauer: „Hunderte Kinder und auch viele Eltern haben die Botschaft gehört“, schreibt er auf Facebook. „Es ist sehr aufschlussreich, für eine Gesellschaft, die beim Schutz einer Lüge so weit geht. So weit zu gehen und zu versuchen, Kinder davor zu schützen, die Wahrheit zu erfahren. Kein Wunder, dass unser Land in Schwierigkeiten steckt“, wettert er.