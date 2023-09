Wie schnell man an seine Grenzen kommen kann, merkt auch Reporterin Alesia an einem Tag, an dem die Kita-Kinder draußen spielen. Matteo scheint heute besonders wild und frech zu sein, nimmt einem Mädchen eine Pferdeleine weg und dreht wiederholt den Wasserhahn auf, obwohl er das nicht soll. Als es schließlich Essen gibt, sollen alle Kinder hineinkommen.

Weil Matteo anscheinend schmutzige Hände hat, greift Kinderpflegerin Anja ihn zunächst am Kopf, dann am Arm, um ihn zum Wasserhahn zu bringen. Matteo gefällt das gar nicht, er versucht sich wohl zu wehren und holt mit dem Arm aus. Mit der schmutzigen Hand trifft er Anjas Kleid am Bauch. „Ey, sag mal! Spinnst du ein bisschen? Was soll das, Matteo?“, schreit Anja den Jungen an.

„Man merkt hier ganz deutlich an der Situation, dass die Fachkraft nicht versteht, wie Matteo handelt“, erklärt Albers. Weil Matteo erst so spät sprechen gelernt hat, habe er sich ganz anderes entwickelt als andere Kinder.

„Er hat es nicht gelernt, seine Bedürfnisse sprachlich auszudrücken. Und entsprechend wird dieses Verhalten sanktioniert in der Hoffnung, dass er sich dann so verhält, wie die Erwartung ist. In diesem Beispiel wird deutlich, dass eine allgemeine Überforderung stattfindet. Pädagogen fehlen. Therapien fallen aus. Und das erklärt, warum Fachkräfte so reagieren, wie sie reagieren“, so der Sonderpädagoge weiter.

„Team Wallraff“ hat gefragt, ob Kinder teilweise körperlich angegangen und z. B. am Arm gezogen werden. Dazu der Träger der Kita:

„Nein! Es gibt bei uns grundsätzlich keine körperliche Gewalt gegen Kinder.“

Und weiter: „In unserer Einrichtung arbeiten Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen mit erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung.“

