Gesund essen kann so lecker sein!

Wer Gewicht verlieren will, denkt oft erstmal an Verzicht. Dabei geht es auch anders – und zwar mit diesen leckeren Diätsuppen. Die nährstoffreichen Köstlichkeiten sind nicht nur kalorienarm, sondern auch echt gesund, denn sie sind reich an Gemüsen und Ballaststoffen. Euch läuft schon das Wasser im Mund zusammen? Hier kommen unsere fünf Lieblings-Rezepte, die heißen Suppen-Genuss ohne Reue versprechen.